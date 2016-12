Am 9. Dezember 2016 trafen sich die Sportschützen Suhr im Rest. Dietiker Suhr zum Schützen- und Absende Abend. Vom Apéro, spendiert von der Kasse der Sportschützen Suhr wurde regen Gebrauch gemacht. Um 19 Uhr 30 konnte der Präsident Peter Fasler eine stattliche Anzahl Schützen mit Ihren Partnerinnen oder Partnern begrüssen, Er bedankte sich zuerst bei den Organisatoren des Abends, es gibt doch recht viel zu tun bis die Ranglisten erstellt sind, ein Gabentisch steht, die Geldpreise in die Couverts abgefüllt, die Fleischgutscheine eingekauft und der Ablauf des Abends organisiert ist. Da die Saisonplanung 2017 schon begonnen hat, musste an diesem Abend auch der grosse auswärtige Anlass bestimmt werden. Die Wahl war leicht, denn im 2017 findest das Kant. Aargauische Schützenfest statt, und es ist Ehrensache an diesem Fest dabei zu sein. Die Suhrer Schützen werden am 23. Juni 2017 ihr Können unter Beweis stellen. Nach ein paar Bemerkungen und Orientierungen wünschte der Präsident eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute im neuen Jahr und natürlich einen wunderschönen Schützenabend. Zwischen der Vorspeise und dem Menu begann der Schützenmeister mit dem Rangverlesen der verschiedenen Stiche. Nach dem Hauptgang, man konnte wählen zwischen 3 Menus, alle vorzüglich zubereitet von der Küchenmannschaft des Restaurant Dietiker wurden weitere Ranglisten der Wettkämpfe verlesen. Als Abschluss, vor dem Dessert, war als Krönung des Absendens die Jahresmeisterschaft mit den 8 zählenden Resultaten an der Reihe. Diese Konkurrenz wird in nur einer Kategorie durchgeführt, also kämpfen alle, jung und alt, Damen und Herren gegeneinander oder miteinander um die vordersten Plätze. Damit eine gerechte Rangierung möglich ist, werden die geschossenen Resultate mit den geforderten Auszeichnungslimiten auf Prozente umgerechnet.

Es war ein schönes Bild, die Schützenfamilie am Tisch zu sehen bei der der jüngste Teilnehmer 20 Jahre zählt und der älteste mit 81 Jahre immer noch ein äusserst aktives Vollmitglied bei den Sportschützen Suhr ist. Es war schon gegen Mitternacht, oder war es ein bisschen später, als ein schöner gemütlicher Abend zu Ende ging.

Rangliste Jahresmeisterschaft:

10 zählende Resultate / 2 Streichresultate

Andreas Ort, 51 722.94 Punkte Peter Fasler, 47 712.64 Punkte Walter Isler, 42 711.01 Punkte Marcel Zogg, 83 706.45 Punkte Roland Schläfli, 42 702.43 Punkte Alfred Rufi, 39 700.22 Punkte Ruedi Zogg, 52 698.78 Punkte Daniel Mathis, 84 694.04 Punkte Ursin Stirnemann, 97 687.71 Punkte Madeleine Baumann, 53 673.25 Punkte Walter Keller, 34 660.56 Punkte

Es beteiligten sich 13 Schützen an der Jahresmeisterschaft. Erfreulicherweise haben 11 Schützen die erforderlichen Resultate erreicht damit sie in den Geldpreisen rangiert werden konnten.

Resultate Endschiessen und Jahresmeisterschaft auf

www: sportschützensuhr.ch