Der Adventsbasar am Wochenende vor dem 1. Advent hat auch dieses Jahr mit kulinarischen Köstlichkeiten, Kunsthandwerk, Spielzeug, Trödel, Wickeln, Kräutern und vielem mehr Besucherscharen an die Rudolf Steiner Schule in Schafisheim gelockt. Die Schule präsentierte sich Dank des im Sommer fertig gestellten Schulhauses im neuen Kleid. Viele traditionelle Stände konnten an einen neuen Ort gefunden werden. Das historische Kinderkarussell zierte das neu entstandene Zentrum.

An der Matinee spielte ein adhoc Ensemble aus ehemaligen Schülerinnen, Eltern und Lehrpersonen unter der Leitung von François Thurneysen beherzte Klezmer Musik. Am Nachmittag führte der neu gegründete Kinderchor unserer Schule ein Weihnachtsmusical auf, bei dem schon die Kleinsten mit grosser Selbstverständlichkeit auf der Bühne solistisch auftraten. Beide Vorführen wurden mit tosendem Applaus belohnt.