Das Hallenbad im Schweizer Paraplegiker Zentrum in Nottwil verwandelte sich am Wochenende wieder in ein lautes Farbenmeer: Unter den bis 16-Jährigen Schwimmern, die am Regionalen Jugend Cup starteten, waren auch 15 Fricktaler. Weitere fünf fehlten krankheitsbedingt, darunter auch Lara Hugenschmidt und Traver Dinten, die sich Hoffnungen auf eine Qualifikation für das Schweizer Jugend Cup Finale gemacht hatten. Absolviert wurden in Nottwil Vorläufe sowie Jahrgangsfinals über 100m Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil sowie Entscheidungsrennen über 200m Lagen und 400m Freistil. Dreiviertel aller Rennen beendete die Fricktaler mit neuen Bestzeiten. Belohnt wurden sie dafür mit sieben Finalteilnahmen und zusätzlich 17 weiteren Top Ten Platzierungen in den Einzelrennen. Gleich zwei Fricktalerinnen waren im Finale der 13-Jährigen über 100m Brust vertreten und lieferten sich bis zum Anschlag einen spannenden Kampf um die Bronzemedaille. Annika Fey (Frick) schlug in 1.29,91 am Ende winzige sieben Hundertstel-Sekunden vor Rebecca Rau (Lörrach) an, die in 1.29,98 ebenfalls ihre alte Bestzeit deutlich unterbot und 4. wurde. Mit Platz 7 über 200m Lagen (2.53,20) sowie Platz 8 über 100m Rücken (1.17,05 B) und Schmetterling (1.23,10) erreichte Rebecca noch drei weitere Top-Ten-Resultate. Gleich zwei Finalteilnahmen sicherten sich Julius Ilten (Kleindöttingen) bei den 13-Jährigen sowie Silvan Kopp (Bözberg) bei den 12-Jährigen. Julius erschwamm Platz 4 in 1:26,44 (B) über 100m Brust sowie Platz 6 über 100m Rücken (1.18,58 B im Vorlauf). Einen weiteren 6. Platz sicherte er sich über 200m Lagen (2.52,06 B). Silvan erreichte sowohl über 100m Rücken (1.20,85 B im Vorlauf) als auch über 100m Schmetterling (1.24,60 B) Platz 4. Einen weiteren 4. Platz sicherte er sich über 200m Lagen (2.56,50), als achtschnellster beendete er seine Rennen über 400m Freistil (5.34,40 B), 100m Brust (1.38,71 B) und 100m Freistil (1.11,95 B). In neuer Bestzeit von 1.07,13 schwamm Joel Weiss (Gipf-Oberfrick) im Finale der 16-Jährigen über 100m Rücken auf Platz 6. Zudem holte er noch neunte Plätze über 100m Freistil (57,65) und 100m Schmetterling (1.05,12) sowie Platz 10 über 400m Freistil (4.34,69). Enya Pietzonka (Magden) mit Platz 7 und Larissa Sutter (Frick) mit Platz 12 über 100m Brust (1.31,95/1.37,72) komplettierten die starke Mannschaftsleistung über 100m Brust bei den 13-Jährigen. Wie Enya erging es auch Gian Wächter (Oeschgen) mit Platz 7 in neuer Bestzeit von 1.11,11 über 100m Schmetterling bei den 15-Jährigen und Lina Jörnmark (Rothenfluh) mit Platz 7 über 100m Rücken in 1.25,96 (B) im Jahrgang 2005 – alle schwammen einen Platz am Finallauf vorbei. Mit Platz 9 über 200m Lagen (3.12,98 B) steuerte Lina eine weitere Top Ten Platzierung bei. Ebenfalls auf Platz 9 schwamm Svenja Steiner (Anwil) über 100m Brust (1.33,73) bei den 14-Jährigen. Sehr erfolgreich starteten auch die Staffeln der 12- und 13-Jährigen. Am Ende der Veranstaltung verfehlten über 4x50m Lagen Jolina Wächter (Oeschgen), Annika Fey, Rebecca Rau und Larissa Sutter denkbar knapp das Treppchen und erschwammen einen tollen 4. Platz, Platz 8 holten sie über 4x50 Freistil. Die Jungen schwammen mit Lewis Rippstein (Frick), Samuel Zidek (Herznach), Silvan Kopp und Julius Ilten auf Platz 5 über 4x50m Freistil und Platz 6 über 4x50m Lagen.

Jolina Wächter sorgte bei den 13-Jährigen für weiter Bestzeiten, ihre beste Platzierungen erreichte sie als 12. über 100m Schmetterling. Auch von den 11-Jährigen hatten gleich vier Fricktaler die Limiten der 12-Jährigen unterboten und konnten dieses Jahr bereits starten. Yelda Bostan (Stein) erreichte ihre beste Platzierung als 15. über 100m Brust (1.44,84 B), Jasmin Fey als 13. über 100m Schmetterling (1.40,30), Lia Schiess (beide Frick) als 12. über 100m Rücken (1.28,50 B) und Lewis Rippstein als 17. über 100m Rücken (1.35,85 B).