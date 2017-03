Auf dem Schulhausareal Mühlematt in Erlinsbach, findet von 11 bis 13 Uhr die beliebte Rädlibörse statt. Verkauft wird alles, was Räder aber keinen Motor hat sowie Zubehör wie Velohelme, Velositze, etc. Zudem findet in der Spielhalle die Spielzeugbörse statt von 09.30 - 13 Uhr. Kinder verkaufen dort ihr mitgebrachtes Spielzeug. Eine Stärkung gibt's im beliebten Börsenkaffee. Kommen Sie vorbei! Weitere Infos unter:

www.elternverein-erlinsbach.ch