Am Samstag stand für dieses Jahr das letzte Meisterschaftsspiel vor dem Jahreswechsel auf dem Programm der HSG Obermumpf. Es wartete ein schwieriges Auswärtsspiel im Bustelbach gegen den TV Stein III. Zuvor mussten wir noch einen Ersatz für unseren verletzten Torwart Tom suchen der sich im letzten Spiel gegen den TSV Frick 3 einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hat. An dieser Stelle von der ganzen Mannschaft und Trainer Ruedi Poredos gute Besserung und schnelle Genesung. Es konnte mit Marcel „Cello“ Zumstein ein guter Ersatz gefunden werden wie es an diesem Abend noch zeigen sollte. Dies war nicht die einzige Absenz, welche die HSG zu beklagen hatte. Es fehlten vier weitere Spieler, darum wurde zusätzlich der langjährige Herren 1 Spieler Stefan Brutschi reaktiviert, welcher Ende letzter Saison den Rücktritt vom Handball gab.

Mit einer Truppe von zehn Mannen trafen wir im Bustelbach in Stein ein. Für den Trainer wie für jeden Spieler war es klar, dass zwei Punkte her mussten. Nach einer kurzen Ansprache von unserem Trainer gingen wir in die Halle um uns warm zu laufen.

Das Spiel begann gut für uns, die Verteidigungsarbeit funktionierte und Cello stand sicher zwischen den Pfosten und entschärfte so manche Bälle. Wir konnten uns schnell mit vier Toren absetzen. Dann schlichen sich wie in jedem Spiel von uns zu viele technische Fehler ein und die Steiner konnten aufholen. Sie kamen nie näher als zwei Tore heran. Adrian Müller setzte die Anweisung von unserem Trainer vom letzten Training Perfekt um und erzielte so Tor um Tor, man kann sagen es war sein bestes Spiel in dieser Saison im HSG Dress.

Die HSG Obermumpf konnte mit drei Toren Vorsprung in die Pause gehen. Nach der Pause das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit. Die Steiner Schützen waren zu harmlos um der HSG nochmals gefährlich zu werden. Natürlich arbeitete die Vereidigung gut und Cello trug seinen Beitrag im Tor bei um nichts mehr anbrennen zu lassen. Der Endstand lautete verdient 15:22 für die HSG Obermumpf.

Ein Dank gilt es auch an die zahlreich mitgereisten Fans für die tolle Unterstützung!

Nach dem Spiel zog ein grosser Teil der Mannschaft weiter zum Jahresabschluss, welcher von unserem verletzten Torwart organisiert wurde. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank.

Es spielten für die HSG Obermumpf:

Zumstein Marcel, Giess Patrik, John Remo, Brutschi Stefan, Müller Fabian, Müller Adrian, Müller Ueli, Burkart Remo, Weber Mikel, Soder Pascal