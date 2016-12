Sonntag den 04 Dezember: 15.30

Der Schiedsrichter pfifft zum Anpfiff an.

1. Satz : BTV Aarau 25:20 Los Unidos 2. Satz 25:15 3. Satz : 25:20

LosUnidos dominierten wir, dennoch nicht konsequent genug! Unser Ziel ist es in die 1. Liga aufzusteigen, da steht aber noch Schöni in dem Weg, in der Rückrunde müssen wir unbedingt gewinnen!

Montag 05 Dez. 21.00

1. Satz BTV Aarau 25:17 Mellingen 2. Satz 25:21 3. Satz 25:19



Im ganzen verlief alles recht gut, es gab einige schöne Punkte am Anfang aber danach nahm das Niveau stetig ab. dennoch reichte es für ein Sieg.



Noah Furrer