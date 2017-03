Mit sechs Starts vertrat Eliane Willemsen bei den diesjährigen Langbahn-Schweizermeisterschaften die Farben des SC Fricktal. „Nach den ganzen Verletzungsproblemen bin ich zufrieden mit den Ergebnissen, auch wenn ich mir mehr erhofft hatte“ resümierte die 18-Jährige ihren Auftritt in Genève. Mit Bestzeit von 32,37 schlug Eliane als 29. über 50m Rücken an. Ihre beste Platzierung erreichte sie als 27. in 2.31,83 über 200m Rücken. Die Freistilstrecken über 100m (1.03,69), 200m (2.15,23) und 400m (4.47,40) beendete sie auf den Plätzen 57, 40 und 32. Platz 43 erkämpfte Eliane über 100m Rücken in 1.11,17.