Die Kinderartikelbörse Fislisbach, organisiert und durchgeführt von der Frauen- und Müttergemeinschaft Fislisbach, ist einmalig in der Region. Nicht wegen ihres buntdurchmischten Sortiments, denn schöne Secondhand- Artikel haben sie alle. Aber in Fislisbach bringt der Kunde seine Artikel zum Verkauf vorbei und hat die Möglichkeit, dass diese in den nächsten Wochen bis zu dreimal aufgelegt werden! So erhöht sich der Wiederverkaufswert enorm! Mit einer fairen Kommission welche einem karitativen Projekt zu Gute kommt, sind jeweils FMG und Kundin zufrieden. Die letzte Gelegenheit saisonale Bébé und Kinderkleider, Spielwaren und Sportartikel zu erwerben ist am Dienstag 08. November 2016. Verkauf von 9-11 Uhr. im Kath. Kirchgemeindehaus, Dorfstrasse, Fislisbach. Informationen unter www.fmg-fislisbach.ch