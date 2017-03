Am Samstag den 18.3.2017 trafen ca.25 Senioren auf junge Tablets-Heros in der Kantonsbibliothek. Grund war, dass junge versierte Leute den Senioren die neuen Medien näher bringen wollen. Es war der 2.Kurs der stattfand. An drei Samstagen treffen sich jung und alt, verteilt im Gebäude der Bibliothek und bestückt mit einem Tablet. Fleißig erklären die motivierten Jungs und Girls den Lernbegierten Senioren die ersten Schritte am zur Verfügung gestellten Objekt. Schnell vergehen die 2 Stunden und dieser Bericht, zeigt dass die Schreibende etwas gelernt hat. Vielleicht gelingt sogar noch eine Foto einzufügen!

Bericht EE9