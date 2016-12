Mit elf Halb- und Ganztageswanderungen und dem traditionellen Abschlusshock durften wir das Wanderjahr 2016 abschliessen. Anlässlich unseres Treffens im Bärensaal konnten wir gleichzeitig auf 10 Jahre Wandergruppe Villigen zurückschauen. Was am 11.10 2007 mit der Rundwanderung von Brugg - Habsburg - Schinznach Bad und zurück nach Brugg begann, ist in der vergangenen zehn Jahren zu einem erfolgreichen Anlass geworden. Während dieser Zeit durften wir Wanderleiter der Männerriege Villigen 96 Wanderungen organisieren und durchführen. 2682 Wanderfreunde begleiteten uns auf unseren Halb- und Ganztageswanderungen durch den Kanton Aargau, die Nachbarkantone und 2016 sogar bei einem Abstecher zum Bielersee.

Dieses Jahr hatten wir bei allen Wanderungen Wetterglück, die Sonne hat es gut mit uns gemeint. An den elf Monatswanderungen durften wir insgesamt 354 Wanderfreunde durch interessante Wandergebiete in den Kantonen Aargau, Solothurn, Zürich und Bern führen.



Einen besonderen Dank geht an unsere Wanderleiter; Giuseppe Bianco , René Hasenfratz , Werner Lehmann und Ernst Walz .



Das Wanderprogramm 2017 steht. Unsere Wanderfreunde haben es per Mail erhalten und es kann auf der Homepage der Gemeinde Villigen unter Vereinen (Wandergruppe Villigen) eingesehen werden.



Wir wünschen allen Wanderfreunden ein gutes Neues Jahr und freuen uns auch nächstes Jahr mit einer grossen Wanderschar unterwegs zu sein. Wandern ist die schönste Art, die Natur zu entdecken, im Besonderen wenn wir dies gemeinsam in einer Gruppe erleben dürfen.