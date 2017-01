2 Punkte an der Heimrunde

Am siebten Spieltag stand die Heimrunde in Endingen an. In der ersten Partie ging es gegen den Tabellenzweiten UHCevi Gossau und im zweiten Spiel gegen den UHC Wehntal-Regensdorf.

Anpfiff des ersten Spiels war um 09:00. Lengnau startete mit zwei Linien in die Partie. Schon früh konnte man mit 2 Toren in Führung gehen. Die Partie fand wie erwartet auf sehr hohem Niveau statt. Beide Mannschaften liessen den Ball laufen, was zu vielen gut herausgespielten Torchancen führte. Vor der Pause konnte sich Gossau herankämpfen und es ging bei einem Stand von 2:2 in die Pause. In der zweiten Hälfte agierten beide Mannschaften noch etwas offensiver, was zu mehr Toren führte. In den letzten zehn Spielminuten konnte sich Lengnau mit 5:3 etwas absetzen. Die Freude hielt aber nicht lange an. Nach kurzer Zeit und nur zwei nachlässigen Einsätzen konnte Cevi den Anschlusstreffer und auch gleich den Ausgleich erzielen. Es kam noch schlimmer, denn kurz darauf konnte Gossau mit 5:6 in Führung gehen. Trotz grosser Mühe und einigen Minuten mit vier Feldspielern konnte Lengnau den Ausgleich nicht mehr erzwingen.

Im zweiten Spiel ging es um 11:45 gegen den UHC Wehntal-Regensdorf mit dem wir noch eine Rechnung aus der Vorrunde offen hatten. Dort konnte Lengnau ein harziges Spiel für sich entscheiden.

Lengnau startete erneut mit zwei Linien. Dieses Mal musste aber die eine Linie Platz machen für Block 3. Es handelete sich um ein körperbetontes Spiel, bei dem es für die Lengnau darum ging, unbedingt 2 Punkte zu holen, um auf Playoff Kurs zu bleiben. Man kontrollierte das Spiel von Anfang an, konnte aber nicht entscheidend davonziehen, was zu einem Pausenstand von 3:1 für Lengnau führte. In der zweiten Hälfte spielten wieder Linien 1 und 2. Man hatte die Kontrolle über das Spiel etwas abgegeben und versuchte mit Mühe den Sieg heimzufahren. Es fielen auf beiden Seiten einige Tore und kurz vor Schluss mussten die Wehntaler mit 4 Feldspielern agieren und Lengnau konnte ins leere Tor treffen. Das letzte Tor gebührte zwar dem Gegner, aber die 2 Punkte standen auf unserem Konto bei einem Endstand von 7:5.

Die nächste Runde findet am 29.01.2017 in Chur statt. Dort trifft man auf den STV Spreitenbach und R. Z. Merenschwand.

- Aaron Kohling