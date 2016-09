Am Samstag wurde Balsthal erneut zum Solothurner- Jugendsportmekka.

Pünktlich starteten die rund 900 Kinder am Kantonalfinal im Jugendsport des Solothurner Turnverband (SOTV). Petrus meinte es gut. So konnten die Spiele draußen durchgeführt werden.

Die drei besten Mannschaften pro Region aus vier Regionalturnverbänden spielten in Balsthal, um den Meister im Jugendsport unter sich auszumachen. Es qualifizierten sich rund 108 Mannschaften für diesen Final, die in den sechs Disziplinen Korbball, Ball über die Schnur, Volleyball, Alaskaball, Völkerball und Kastenball, um den Titel spielten. Unter den Kindern in den verschiedenen Altersgruppen war eine sehr herzliche Stimmung. Man unterstützte auch die gegnerischen Mannschaften. Ab und zu hat man vielleicht auch ein „Gspändli“ gesehen!

Strahlende Sieger

Der Abend endete mit der Rangverkündigung. Die drei besten Mannschaften kamen auf das Siegertreppchen und erhielten eine wohlverdiente Medaille. Bei der Rangverkündigung gab es ein kleines technisches Problem: So kam die zum Glück kräftige Stimme des „Speakers“ zum Zug. „Ich glaube, dass ich morgen keine Stimme mehr haben werde“, meinte Christian Sutter (SOTV).

Die Rangverkündigung startete mit der Kategorie Mixed Oberstufe. Der Sieger TV Seewen gewann mit guten Resultaten. In der Mittelstufe Mixed siegte der TV Hubersdorf. Auch die ganz kleinen Kinder spielten sehr motiviert und so holte sich der TV Grindel die Goldmedaille.

Weiter ging es mit der Kategorie Oberstufe Knaben. TV Büsserach gewann vor TV Egerkingen. In der Mittelstufe Knaben holte sich der TV Meltingen- Zullwil den ersten Platz. Bei der Unterstufen Knaben hatte sich der TV Gretzenbach durchgesetzt.

Der TV Recherswil freute sich bei den Mädchen Oberstufe über den ersten Platz. In der Mittelstufe Mädchen setzte sich der Turnverein Büsserach durch und zeigte guten Spielereinsatz. Bei den ganz kleinen Mädchen gewann der TV Lommiswil.

Am Start waren auch zwei Team der Turnerinnen und dem Turnverein Balsthal. Die Mädchen der Oberstufe landeten auf dem zehnten Rang, es lief leider nicht wie erhofft. Den fünften Rang erreichten die Mädchen der Unterstufe. Bei dem zweiten Team des Turnvereins Balsthal haben die Knaben der Mittelstufe trotz sehr viel Einsatz den neunten Platz erreicht. Trotzdem genossen sie den Tag in ihrem Dorf.

Hinter den Kulissen

Ein solcher Anlass braucht eine Menge Organisation. Schon Monate vorher wurde an den Vorbereitungen für diesen Großanlass gearbeitet. Alle Helfer, die beim Aufstellen und wieder Abräumen geholfen haben, leisteten eine tolle Arbeit, so dass die Gäste einen fröhlichen, lustigen Samstag in Balsthal erleben konnten. Einen grossen Einsatz leisteten auch die 120 Schiedsrichter, trotz dem heissen und sonnigen Wetter. „Der Anlass hatte sehr viel Spass gemacht“, dankte Peter Studer, Wettkampfleiter (SOTV) dem Turnverein Balsthal für die reibungslose Durchführung des Kantonalfinals im Jugendsporttag. Bettina Dettwiler Turnverein Balsthal