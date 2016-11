NLA- Hallenhockey Herren, Saisonvorschau 16/17

Nächsten Sonntag beginnt in Wettingen die neue Hallensaison für den HCO mit einem schwierigen Programm. Man trifft auf Servette HC Genf und den Luzerner SC, beide Teams sind Anwärter auf den Meistertitel. Doch Olten hat vorgesorgt und sich auf die neue Saison mit dem Deutschen Muehleisen (von Leipzig) verstärkt. Muehleisen, wird mit seiner Erfahrung eine zentrale Rolle im Team von HCO- Trainer Gerhard spielen und vermutlich auch als Spielmacher im Mittelfeld eingesetzt werden. Olten ist somit bereit im Kampf um die Playoffs ein Wörtchen mitzureden. Bereits erste Fortschritte wurden erzielt, eines von zwei Testspielen gegen Rotweiss Wettingen wurde gewonnen. Zudem ist Trainer Gerhard optimistisch, dass sein Team die Hürde Playoffs nimmt. Vor allem die jüngeren Spieler hätten sich verbessert, zudem Muehleisen mehr als nur eine offensive Option sein könnte.

Als erstes Zwischenziel will man in Wettingen punkten, was aufgrund der Gegner nicht einfach werden wird!

20.11.2016 in Wettingen

14.00 Uhr HCO : Servette HC Genf

16.00 Uhr HCO : LSC

HC Olten: Müller; Wintenberger, Büchler, Knabenhans, Muehleisen, M. Hug, D. Schärer, Studemann, Hunziker, Heimgartner, Roth, Bohrer, Knabenhans.