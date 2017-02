NLA- Hallenhockey Herren, Finalrunde in Luzern

Erst im Finalspiel musste der Oltner Stadtklub eine Niederlage gegen Titelverteidiger Wettingen einstecken. Zuvor hatte man im Halbfinal überraschend Luzern besiegt und war seit der Jahrtausendwende erstmals wieder in einen Playoffinal vorgedrungen!

Im Halbfinale kam es zum Showdown mit dem Luzerner SC, der als Favorit in diese Partie ging. Nach einem frühen Penaltytor Schneiders glich Studemann in der fünften Minute aus. Die Gastgeber dominierten zu Beginn und erneut Schneider schoss seinen Klub in Front. Doch noch vor der Pause konnte Oltens Hunziker für den HCO ein weiteres Tor erzielen, Berger hatte dabei herrliche Vorarbeit geleistet. Die zweite Halbzeit war von der Taktik geprägt, beide Teams versuchten weitere Gegentreffer zu vermeiden. In der letzten Sekunde wurde noch einmal Strafecke zugunsten des HCO gegeben, ein glücklicher Entscheid! Oltens Ausländer und Eckenspezialist Mühlberg nutzte diese Situation kaltblütig zum 3:2- Endstand aus.

Im Finalspiel gegen RWW erwischten die Oltner den besseren Start. Berger schoss sein Team nach einem Wettinger Abwehrfehler in Führung. Doch die Wettinger drehten mit zwei Toren noch vor der Pause das Spiel. Nach dem Seitenwechsel ging es im gleichen Stil weiter: Keller gelang mit dem 3:1 die Vorentscheidung oder doch nicht? Bereits im Halbfinal überzeugten die Oltner in der Endphase, da man konditionelle Vorteile hatte. Jetzt aber hiess der Gegner Rotweiss Wettingen und der wollte jetzt die Katze nicht mehr aus dem Sack lassen. Beide Teams nehmen ihre Timeouts, letzte Anweisungen werden gegeben. Trainer Gerhard ersetzt seinen Towart durch Berger, doch es hilft nicht. Vielmehr gelingt Wettingen Steffen gegen eine Eckenabwehr ohne Torwart das finale 4:1. Roweiss Wettingen verteidigte erfolgreich seinen Hallenmeistertitel.

Telegramme:

Luzerner SC : HCO 2:3 (2:2)

Luzern, Maihofhalle.- 300 Zuschauer.- SR: Messerli, Fawer.- Tore: 1. Schneider 1:0 (Pen.). 5. Studemann 1:1. 13. Schneider 2:1 15. Hunziker 2:2. 40. Mühlberg (KE) 2:3.

HC Olten : RW Wettingen 1:4 (1:2)

Luzern, Maihofhalle.- 500 Zuschauer.- SR: Fawer.- Tore: 6. Berger 1:0. 12. Steimer 1:1. 14. Keller 1:2. 34. Keller 1:3. 40. Steffen 1:4.

Bem.: Berger als bester Spieler seines Teams ausgezeichnet.

HC Olten: Müller; Wintenberger, Büchler, Muehlberg, M. Hug, D. Schärer, Studemann, Hunziker, Berger, Gassner.