Die Oltner Damen spielten diesen Sonntag in Genf gegen Servette HC. Obwohl die Genferinnen auf den zweitletzten Tabellen liegen, dürfen die Gegnerinnen nicht unterschätzt werden. Servette ist kadertechnisch immer für eine Überraschung gut.

Nach einem Anpfiff liess die Führung nicht lange auf sich warten. Senn erzielte mit einem tollen Schuss das 0:1. Servette kam ihrerseits mit schnell ausgeführten Abschlägen gefährlich vor das Oltner Tor. Die erste Kurze Ecke verwerteten diese mit einem Schuss ins untere linke Eck zum 1:1. Die Oltnerinnen hatten vermehrt Ballbesitz, konnten aber die Chancen vor dem Tor nicht nutzen. Kurz vor der Pause versenkte Thüring einen Abpraller des Torwarts zur 1:2 Führung. Bei zweiten Kurzen Ecke für Servette kratzte Dinkel den Ball erfolgreich von der Linie.

Nach dem Seitenwechsel fand der HC Olten wieder besser in die Partie zurück und bestimmte das Spielgeschehen. Dennoch gehörte Servette die erste gefährliche Szene vor Fazis, welche zu einer weiteren Ecke für SHC führte. Die Genferinnen glichen aus. Der HCO drang mit einer schönen Kombination über die rechte Seite in den gegnerischen Schusskreis ein. Den Querpass versenkte Obi, die am Pfosten lauerte, direkt ins Netz. Servette bekam eine weitere Ecke zu gesprochen, welche aus Oltner Sicht erfolgreich abgewehrt wurde.

Kurz vor Schluss startete Ahrens einen Sololauf und erzielte mit einem schönen Direktschuss das 2:4 Endresultat.

Der HCO liegt im dank diesem Sieg auf dem 1.Tabellenrang. Bereits am nächsten Samstag treffen die beiden Teams im Cupviertelfinal erneut aufeinander.