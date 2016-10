Angeregte Diskussionen bei Bratwurst und Bier





Zahlreiche Passanten kamen am Samstag in Muri im Rahmen einer Standaktion der Kampagne „Zugpferd FDP Bezirk Muri“ in den Genuss einer kostenlosen Bratwurst. Die Grossratskandidaten Tobias Knecht und Stefan Huwyler, unterstützt von Robert Gsteiger und Jörg Weiss, nutzten die Gelegenheit zu angeregten Gesprächen über die Chancen und Herausforderungen in der aktuellen Politik. Mit einer weiteren Gipfeli-Aktion am 18. Oktober an den Bahnhöfen Sins und Muri wird die Grossrats-Wahlkampagne abgeschlossen.