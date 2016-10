Goldener Herbstsonntag mit Musig und Röschti

Herbstfest der Musikgesellschaft Hornussen

(HM) Die Musikgesellschaft Hornussen organisierte am letzten goldenen Oktobersonntag bereits zum neunten Mal ihr gemütliches Herbstfest. Unter dem Motto “Musig und Röschti“ konnten sich die Festbesucher in der herbstlich dekorierten Turnhalle mit Röstispezialitäten verköstigen und die Melodien diverser Musikformationen geniessen.

Das Herbstfest 2016 wurde am Sonntagvormittag durch den organisierenden Verein, der Musikgesellschaft Hornussen und ihren Tambouren eröffnet. Die Hornusser Musikanten boten den bereits zahlreich erschienenen Festbesuchern ein vielseitiges und schönes Konzert. Anschliessend wurde das Publikum vom wunderschönen Spiel der “Blaskapelle Konkordia“ aus Solothurn unterhalten.

Parallel zum Konzert der MG Hornussen wurde der grosse Röstibalken eröffnet. Den vielfältigen Rösti-Kreationen konnte man einmal mehr nicht widerstehen. Zum Trinken gab es verschiedene Biere ab dem Fass und feinen Hornusser Wein. Zwischen den musikalischen Darbietungen hatten die Festbesucher die Möglichkeit, beim Glücksrad schöne Preise zu gewinnen. Am frühen Nachmittag traten die “Hofmatt-Örgeler“ aus Elfingen auf. Nach der schönen Örgelimusik machten die “Argovia-Musikanten“ aus Hornussen den musikalischen Abschluss. Diese Musiker sind gute Freunde der MG Hornussen und sind jedes Jahr dabei. Mit ihrem grossartigen Konzert vermochte die Blaskapelle das Publikum noch einmal so richtig zu begeistern.

OK-Chef Paul Herzog und sein Organisationsteam zeigte sich am Abend zufrieden über die sehr gut besuchte Auflage 2016 von “Musig und Röschti“. Die Musikgesellschaft Hornussen freut sich bereits jetzt auf ein Wiedersehen in Hornussen am 29. Oktober 2017.