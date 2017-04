Präsident Patrick Bader begrüsste 65 Vereinsmitglieder zur Generalversammlung des Turnvereins STV Dietikon in der „Sommerau“. Heute zählt der STV gut 220 erwachsene und über 100 Jugend-Mitglieder – ein grosses Engagement für den turnerischen Nachwuchs!

Sein Rückblick auf die Höhepunkte des Vereinsjahres, unter anderem mit der Teilnahme am Regionalturnfest in Wetzikon (Volleyball / Vereinswettkampf mit einer gemischten Gruppe von „Jung“ und „Alt“), streift nochmals das wichtigste Ereignis 2016: die erstmals gemeinsam mit KTV und SVKT-Frauen durchgeführte Abendunterhaltung in der vollbesetzten Stadthalle, live begleitet durch die Stadtjugendmusik – die vielen strahlenden Kindergesichter und zahlreiche positive Rückmeldungen sind Motivation für eine Wiederholung…

Erfreulich ist die Besetzung wichtiger Vereinsjobs: - Melanie Ackermann konnte als neue JUKO-Chefin (Koordinatorin aller Jugend-Riegen) gewonnen und eine langjährige Vakanz damit besetzt werden. - Willi Vogel übernimmt von Ivor Blattner die Pflege der STVD-Homepage (www.stv-dietikon.ch). - Jasmin Brunner ersetzt Mirjam Niederhauser als J&S-Coach. - Patrick Maag wird neuer Vereinsfähnrich.

Als neues Ehrenmitglied wird Helga Reheis mit einer originellen Laudatio ihrer langjährigen STVD-Frauen-Kolleginnen geehrt – mit ihren zahlreichen Engagements für den STVD, von der Mädchenriegen-Leiterin über die Damen-/Frauen-Riegen-Vorstandstätigkeiten bis zur Köchin bei der Papiersammlung eine hoch verdiente Ernennung.

Im neuen Jahr steht das Kantonalturnfest im Juni im Tösstal (wiederum mit Vereinswettkampf und Volleyball-Turnier) im Zentrum – aber viele andere Aktivitäten bis zur Organisation der Schweizer Ropeskipping-Meisterschaften im November stehen auf dem Jahresprogramm.

Neue Mitglieder sind übrigens in allen Riegen jederzeit herzlich willkommen – Reinschauen und Schnuppern kostet nichts!

Peter Ritz / Aktuar