Alle Amtsträger bestätigt und Gabriela Koch für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Anschliessend an die heilige Messe, die unser Präses Bartek Migacz hielt und einem wunderbaren Nachtessen, von unserem Sakristan Fabian Furrer zubereitet, begrüsste unsere Präsidentin Sara Stecher 27 anwesende Aktivmitglieder, 4 nicht mehr singende Ehrenmitglieder, den Ehrendirigenten Benno Gadient mit Bea sowie den Kirchenpflegepräsidenten Albert Seiler. Die Präsidentin berichtete in einem Rückblick über die Anlässe, an dem der Chor im letzten Jahr teilnahm. Speziell erwähnt wurde die eindrückliche Priesterweihe unseres Bartek Migacz. Der Tagespräsident Otto Eggimann führte durch die Wahlen, wobei alle Vorstandsmitglieder, die Präsidentin sowie die beiden Revisoren mit einem grossen Applaus bestätigt wurden. Zwei Austritten standen zwei Neueintritte gegenüber. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Gabriela Koch mit einem kulinarischen Gutschein geehrt. Unserem Chorleiter Markus J. Frey wurde für sein tolles Engagement in seinem ersten Jahr mit einem Blumenstrauss gedankt. Sein musikalischer Ausblick für das nächste Jahr ist vielversprechend und der Chor freut sich auf die weitere Zusammenarbeit. Am Schluss bedankte sich die Präsidentin bei allen Mitgliedern für den guten Teamgeist. Als Höhepunkt, vor dem leckeren Dessertbuffet, verlas unser Chormueti Margrith Keller mit viel Witz und Charme ihren Reisebericht der letztjährigen zwei erlebnisreichen Tage in Engelberg und Umgebung.