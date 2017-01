Nach einem feinen, wärmenden Essen und anschliessendem kleinen Ständchen im Gasthaus Sonne eröffnete unser Präsident Sepp Schmid die 62. Generalversammlung der MG Ittenthal. Neben den 13 Stimmberechtigten durften wir auch Carmen Winter, als Betreuerin unserer Homepage und unser ehemaliges Aktivmitglied Fridolin Dinkel in unserer Runde begrüssen. Nachdem das Protokoll der letzten Generalversammlung einstimmig angenommen wurde, folgte die Jahresrechnung, welche eingehend von unserer Kassiererin Erika Rehmann erläutert wurde. Als nächster Punkt folgte ein Streifzug durch das vergangene Jahr, vorgetragen vom Präsidenten. Er zeigte uns, dass wir trotz Kleinstgrösse so einiges im musikalischen Sinn erreicht haben. Höhepunkte davon waren unser Dorfbrunnenkonzert, welches nun anstelle eines Jahreskonzerts durchgeführt wurde, sowie das vorweihnachtliche Adventskonzert in der Dorfkirche Ittenthal. Bei beiden Anlässen überraschten uns die zahlreichen Besucher, sodass man noch rasch Sitzgelegenheiten organisieren musste.Für die Jubiläen waren das einerseits die Ehrung von Irène Hofmann-Weber zur Kantonalen Veteranin am Musiktag Hausen und andererseits die Jubiläumsfeier der Gastwirtin Astrid Näf, welche das Gasthaus Sonne bereits seit 10 Jahren führt. Lob gab es aber auch für alle Musikanten bezüglich des regelmässigen Probenbesuchs. Bei den Mutationen waren erfreulicherweise keine Austritte zu verzeichnen. Es konnte sogar wieder Fridolin Dinkel als neues Mitglied gewählt werden. Bei der Erneuerungswahl wurde auch wieder unsere Musikalische Leitung mit dem Dirigenten Karl J. Herzog einstimmig gewählt. Da im Vorstand das Amt des Präsidenten neu besetzt werden musste, und sich der ganze Vorstand neu organisierte, setzt sich dieser neu wie folgt zusammen: Präsidentin Irène Hofmann-Weber, Vizepräsident Werner Herzog, Kassiererin Erika Rehmann, Aktuarin Rosi Käser-Welte, Beisitz und Materialverwalterin, neu gewählt Susi Fankhauser. Wir danken Susi, wie auch den anderen Mitgliedern, für ihre Bereitschaft, somit ist nun auch der Vorstand wieder komplett. Ein Applaus krönte den fortgeschrittenen Abend. Ehrungen gab es insgesamt vier. Erika für 10 Jahre Kommissionsarbeit, Rosi für 20 Jahre Musizieren und Vorstandstätigkeit, für welche sie die Ehrenmitgliedschaft erhielt, unser Fähnrich Edi Näf für 50 Jahre MG Ittenthal. Die letzte Ehrung gebührte unserem abtretenden Präsidenten Sepp Schmid, welcher seit 40 Jahren Musik in diversen Vereinen ausübt. Werner dankte ihm auch zusätzlich für die während 3 Jahren geleistete Arbeit als Präsident. Alle erhielten ein Präsent und natürlich einen kräftigen Applaus. Zum Schluss dankte Sepp allen für die geleisteten Vereinsarbeiten und motivierte generell für eine gemeinsame musikalische Zukunft. Bitte merken, das Dorfbrunnenkonzert 2017 findet am 1. Juli statt.