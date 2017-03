Am vergangenen Wochenende nahm eine Frauendelegation des Judo und Jiu-Jitsu Club Solothurn am Rankingturnier in Altstätten (SG) teil. Die lange Anreise hatte sich bereits gegen Mittag gelohnt. Selina Kaufmann holte sich in der Kategorie U18 im Gewicht bis 48kg eine starke Bronzemedaille. Nina Weber doppelte nach und holte sich in der Kategorie U21 bis 70kg die Goldmedaille und in der Kategorie Elite Damen ebenfalls bis 70kg, die Silbermedaille. Mira Westerhuis kämpfte in der Kategorie Elite Damen bis 63kg. Sie überzeugte mit einer sehr starken Leistung und konnte sich die Silbermedaille sichern. Einen kompletten Medaillensatz für die Frauen vom JJC Solothurn, herzliche Gratulation.

