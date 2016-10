Die Handballerinnen der HSG Leimental setzen ihre Siegesserie fort und gewinnen gegen ein heimstarkes SG Yverdon & Crissier mit 31:34 (18:17). Die Partie startete auf Seiten der Leimentalerinnen harzig und war durch mehrere Fehler im Angriff und einer zu geringen Absprache in der Abwehr geprägt. Nach etwa zehn Minuten konnte man sich steigern und das Spiel, sowie das Tempo in die eigenen Hände nehmen. Der Vorsprung konnte kurze Zeit später um vier Zähler vergrössert werden, was jedoch nur von kurzer Dauer war. Die Waadtländerinnen kämpften sich bis zur Halbzeit heran und gingen mit einer Pausenführung von 18:17 in die Kabine. Der zweite Durchgang war stets ausgeglichen, wobei das Heimteam aus Yverdon & Crissier immer mit zwei Toren in Führung lag. Allen war bewusst, dass nur mit einer Leistungssteigerung im Angriff und in der Verteidigung, ein Sieg und die zwei Punkte geholt werden können. Dies gelang den Leimentalerinnen dann auch auf beeindruckende Art und Weise. Im Angriff gelangen sehr schön herausgespielte Tore und in der Abwehr wurden die Gegnerinnen immer wieder zu Fehlern gezwungen. Erneut waren es die letzten entscheidenden zehn Minuten des Spieles, die zum Ende den Unterschied ausmachten. Erneut kämpften die Baselbieterinnen mit grossem Willen um die zwei Punkte und konnten sich somit zum vierten Mal in Serie als verdiente Siegerinnen feiern lassen. Nach vier gespielten Runde stehen die Aufsteigerinnen mit acht Punkten an der Tabellenspitze. Das nächste Wochenende ist spielfrei. Darauf folgt erneut ein Auswärtsspiel gegen den TV Uster (16. Oktober 2016, 13:30 Uhr, Uster Buchholz). SG Yverdon & Crissier - HSG Leimental – 31:34 (18:17) Yverdon Léon Michaud. – 100 Zuschauer. - SR: Guignet/Lerjen. – Strafen: einmal 2 Minuten gegen die HSG Leimental und einmal 2 Minuten gegen SG Yverdon & Crissier. SG Yverdon & Crissier: Fathi/Chochet; Acha-Orbéa (4), Bud (5), Cuny (5), Galliere (3), Goumaz (6), Knezevic, Langellotti (1), Lecourtois (5/2), Leimer, Rein, Sauty, Schneiter (2). HSG Leimental: Köster/Steiner; Czerwenka (4), Fricker (5), Herrera (1), Krieger (4), Lorenz (2), Mathys S. (7), Negroni (2), Oberholzer (1), Reitnauer (5/4), Schoeffel (3). Bemerkungen: Leimental ohne Bütikofer, Scherb, Mathys A., Schwaiger, Hiestand und Reinders (alle verletzt), Jutzi und Zimmerli (Ferien).