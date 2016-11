Was für Bilder gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an MUSIK denken? Welche Farbe hat für Sie MUSIK, welche Form, welche Stimmung löst sie aus? Und wie geht es Ihnen beim Gedanken an die MUSIKSCHULE DIETIKON? Was gehen Ihnen dazu für Gedanken und Bilder durch den Kopf?

Und nimmt es Sie auch wunder, wie andere Menschen darüber denken? Die Verantwortlichen der Musikschule Dietikon interessieren sich sehr für solche Fragen – besonders neugierig sind sie darauf, wie Kinder und Jugendliche darüber denken und wie sie MUSIK in Bilder umsetzen.

Darum lanciert die Musikschule Dietikon zu ihrem 40-Jahr-Jubiläum nun einen Foto-Wettbewerb: Alle Dietiker Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre sind herzlich eingeladen, am Foto-Wettbewerb der Musikschule zum 40-Jahr-Jubiläum mitzumachen! Gesucht sind Bilder zum Thema "Musik in meinem Leben". Die 12 besten Fotos werden von einer Jury ausgewählt und zu einem Fotokalender für 2018 zusammengestellt. Und natürlich gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Weitere Infos finden Sie auf der Homepage der Musikschule Dietikon: www.musikschule-dietikon.ch.