Das Winterfit von anfangs Januar 2016 war ein so grosser Erfolg, dass der durchführende Verein, die Männerriege Dulliken, sich entschlossen hat, das Angebot auch im kommenden Winter 2016/17 zu wiederholen. Winterfit ist das Fitnessprogramm des STV Schweizerischer Turnverband in Zusammenarbeit mit suvaliv.



Das Programm ist wie folgt aufgebaut:

Zehn Posten Kraft, Koordination, Ausdauer, Geschicklichkeit und Beweglichkeit mit der Unterteilung in die Fitnessstufen leicht, mittel und anspruchsvoll. Es handelt sich um ein ganzheitliches Fitnessprogramm für alle, die gut durch den Winter kommen wollen aber auch als Vorbereitung für die bevorstehende Skisaison.

Mitmachen kann jede Frau und jeder Mann und sogar Jugendliche aus Dulliken und Umgebung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und jeder Abend ist ein in sich abgeschlossenes Programm, d.h. es können auch nur einzelne Abende besucht werden.

Für alle STV-Mitglieder ist das Angebot gratis. Alle übrigen Personen bezahlen einen Unkostenbeitrag von Fr.2.00 pro Person und Lektion. Verantwortlich für die technische Leitung sind Edgar Fölmli und Bruno Kunz.

Start ist am Donnerstag 1. Dezember um 20.00 Uhr in der Turnhalle 2 Neumatt in Dulliken.

Die weiteren Lektionen jeweils donnerstags zu ca. 90 Minuten (Warmlauf und Trainingslektion):

8., 15. und 22. Dezember 2016

12., 19. und 26. Januar 2017

2. Februar 2017

Die Männerriege Dulliken freut sich mit diesem Fitnessprogramm Skiunfälle verhüten zu können aber auch die Lebensqualität der Mitmenschen zu verbessern. Auf den Geschmack gekommen?

KONTAKT Edgar Fölmli edgar.foelmli@tvdulliken.ch



KOSTEN Für STV Mitglieder gratis, alle übrigen Personen Fr. 2.00 pro Lektion

WO Turnhalle 2 Neumatt Dulliken

WANN Start am Donnerstag 1. Dezember und dann jeden Donnerstag

ZEIT 20:00 – 21:45 Uhr

Weitere Informationen unter: www.tvdulliken.ch