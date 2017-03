Die «Chunsch ou»-Fasnacht 2017 fand auch im Discherheim statt. Ob in den frühen Morgenstunden an der Chesslette in der Altstadt oder am farbenfrohen und unterhaltsamen Maskenball im Discherheim.

Die ausgelassene Stimmung am Maskenball war ansteckend und hat im ganzen Haus eine fröhliche Atmosphäre verbreitet. Nebst der tollen Musik der engagierten Herren am DJ-Pult konnte Guggenmusik-Sound vom Feinsten genossen werden. Der Besuch der "Chrumm Durm Sumpf Chroniker" im Discherheim war eine tolle Überraschung. Alle haben die abwechslungsreiche Unterhaltung sehr genossen - herzlichen Dank den Musikanten/innen für die fasnächtlichen Klänge! Die Freude war sehr gross!!!