Detektive unterwegs in Siglistorf

Streng geheim - Ultrasecret - Segretissimo - Scretischem lautete das Motto der diesjährigen Erzählnacht.



In der Nacht vom 11. zum 12. November haben sich auch die 35 Schülerinnen und Schüler der Primarschule Siglistorf auf die Suche nach Geheimnissen und Rätseln begeben.

Nach der Begrüssung durch das anwesende Detektivteam und einem musikalischen Einstieg machten sich die jungen Detektivanwärter und Anwärterinnen auf den Weg in den grossen Prüfungssaal, wo sie vor verschiedensten Aufgaben standen.

Gemeinsam mussten sie knifflige Rätsel lösen, ihr Erinnerungsvermögen unter Beweis stellen, Geheimschriften enträtseln und herausfordernde Transporte ausführen. Nur als Gruppe waren sie in der Lage, die Aufgaben zu lösen und so das geheime Kennwort zu erhalten welches den Zutritt in den dunklen Geheimgang erlaubte.

Unerschrocken, nur mit Ihrer Taschenlampe ausgerüstet, gingen sie in den Tunnel hinein, um am Ende als echte Detektive wieder herauszukommen.

Nach einer kurzen Stärkung, ging es nach Altersgruppen getrennt, in den Klassenzimmern weiter. Im Dunkeln weitere Rätsel lösen. Sich aus der riesigen Büchersammlung, das eine Buch herauszufischen in dem die grossen und ungelösten Geheimnisse notiert sind. ­‑ Oder aber eine eigene Geheimschrift entwickeln, um künftige Nachforschungen sicher zu verwahren.

Mit grosser Begeisterung haben die Kinder die Herausforderungen angenommen und meisterhaft gelöst.

Ein rundum gelungener Abend, der mit dem Lied vom Kommissar Kugelblitz einen würdigen Abschluss gefunden hat.