Nach einer guten Trainingswoche, fühlten sich die Oltnerinnen bereit für das dritte Spiel im neuen Jahr. Der Gegner war, wie auch für die 1. Liga Männer des HVO, die SG Muotatahl.

Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen. Von beiden Teams wurden immer wieder Tore erzielt und somit das Resultat bis zur 21 Minute konstant gleichgehalten. Danach konnten die Muotathalerinnen von den technischen Fehlern der Dreitannenstädterinnen profitieren und setzten diese rasch in Tore um. Dadurch gelangten die Gastgeberinnen in Führung und konnte diese bis zum Ende der ersten Halbzeit behalten. Endresultat der ersten Halbzeit war 13:11 für die SG Muotathal.

Anpfiff zu den zweiten 30 Minuten des Spiels. Für die Oltnerinnen war noch nichts verloren. Es wäre durchaus möglich gewesen dieses Spiel zu gewinnen. Leider gelang dies nicht. In der zweiten Halbzeit des Spiels gelang den Damen des HV Olten nichts mehr. Die Verteidigung war nicht kompakt und im Angriff wurden nur noch fünf Tore geschossen, was eindeutig zu wenig war. Sie versuchten sich immer wieder aufzurappeln, aber das Glück war dieses Wochenende nicht auf ihrer Seite. Die Partie wurde mit einem Endstand von 25:15 für die Muotathalerinnen beendet.

Wir hoffen, dass sich die Oltnerinnen auch nach dieser Niederlage wieder zusammenraufen werden und das nächste Spiel gegen den TV Zofingen mit einem positiven Ergebnis beenden werden.

Hopp Oute!

Janine Lehner