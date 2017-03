Liebe Aarauerinnen und Aarauer, geschätzte Interessierte

Diskutieren Sie am Mittwoch, 29. März 2017, ab 20.00 Uhr, gemeinsam mit den CVP-Grossräten Andre Rotzetter, Jürg Baur und mit Michael Schibli, Kandidat für die Schulpflege, über die Zukunft der Aarauer Schule und Schulpflege.

Neben spannenden Fachreferaten zu «Arbeitsteilung in der Schulpflege» und «Qualitätsmanagement in der Schule» erwartet Sie im Anschluss an die Diskussion ein kleiner Apéro.

Wann: Mittwoch, 29. März 2017, 20.00 Uhr

Wo: Berufsschule Aarau, Tellistrasse 58, 5001 Aarau, im Sitzungszimmer, Hauptgebäude, Erdgeschoss