Mit heissem Tee und feurigem Gebäck haben die Turnerinnen STV Balsthal am vergangenen Freitag vor der Migros in Balsthal auf ihr vielfältiges und abwechslungsreiches Turnprogramm aufmerksam gemacht. Frauen jeden Alters sind herzlich eingeladen, unverbindlich in der Turnhalle vorbeizuschauen und mitzuturnen. Nähere Informationen gibt’s auf der Homepage: www.tibalsthal.ch