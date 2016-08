Am 10. September nimmt die Cevi Jungschar Nussbaumen am Cevi-Tag, dem nationalen Schnuppertag des Cevi, teil. Der Anlass steht unter dem Titel „Die drei Cevianer und das Geheimnis im Wald“ und bietet Kindern ab dem Kindergartenalter die Möglichkeit, Cevi-Luft zu schnuppern und die Natur zu erleben.

Der Cevi-Tag findet am 10. September an über 100 Orten in der ganzen Schweiz statt. Das ehrenamtliche Projektteam des Cevi Schweiz, haben ebenso wie zahlreiche Leiterinnen und Leiter in der Abteilung Nussbaumen bereits im Vorfeld etliche Stunden investiert um den Kindern einen unvergesslichen Nachmittag zu ermöglichen.

Die drei Cevianer und das Geheimnis im Wald

Die Kinder machen sich, begleitet durch erfahrene Cevi-Leiter/innen, zu einer unvergesslichen, geheimnisvollen Spurensuche im Wald auf. Zusammen mit den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen gehen die drei Cevianer dem Geheimnis im Wald nach und versuchen durch verschiedene Spiele und Theater herauszufinden, warum der Wald plötzlich pink ist. Das spielerische und fantasievolle Programm führt die TeilnehmerInnen auf unbekannte Pfade und ermöglicht spannenden Begegnungen wie zum Beispiel mit einem Journalisten oder einem verrückten Wissenschaftler.

Das Ziel des Cevi-Tages ist es, Kindern und Jugendlichen eine andere Art der Freizeitgestaltung aufzuzeigen und Ihnen die Möglichkeit zu bieten, die Natur und den Zusammenhalt innerhalb des Cevi zu erleben.



Cevi-Tag in Nussbaumen

Der Cevi-Tag beginnt um 14.00 Uhr bei der ref. Kirche in Nussbaumen und endet um ca. 17.00 Uhr. Kinder ab der ersten Klasse sind herzlich willkommen. Trinkflasche und wetterfeste Kleidung sind Sache der Teilnehmer.

Cevi Schweiz

Der Cevi Schweiz ist der drittgrösste Jugendverband in der Schweiz mit über 13‘000 Mitgliedern. Er führt jährlich über 300 Lager durch und bietet Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, prägende Gemeinschaftserlebnisse und die Möglichkeit Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Er ist ein Teil des weltgrössten Jugendverband YMCA YWCA mit insgesamt 70 Millionen Mitgliedern.

Kontakt:

Voboril Lukas, Abteilungsleiter der Jungschar Nussbaumen, Tel: +41 77 403 33 35, info@jungschar-nussbaumen.ch