Schon fast traditionell unterstützte der Turnverein Dulliken seinen Hauptsponsor, die Raiffeisenbank Dulliken-Starrkirch, an dessen Generalversammlung in der Mehrzweckhalle in Dulliken.

Fünfzehn top motivierte Turnerinnen und Turner servierten den eingeladenen Gästen das GV-Menu. Nach dem Service konnten sich auch die Helfer verpflegen, damit sie wieder genug Energie für die Aufräum- und Putzarbeiten hatten. Kurz vor Mitternacht war der, auch für die Helfer, gesellige Abend zu Ende.

Katja Fölmli