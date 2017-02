Ausgeschlafen und voller Erwartungen trafen wir an diesem Samstagnachmittag in unserer Heimhalle ein. Nachdem wir die letzten zwei Auswärtsspiele mit jeweils 3:1 gewinnen konnten, waren wir umso motivierter auch den bevorstehenden Match gegen Mutschellen für uns zu entscheiden.

Wir waren von Anfang an bereit und konnten so gut in den 1. Satz starten. Am Netz gelangen uns einige schöne Angriffe und wir gewannen den ersten Satz schliesslich mit 25:19. Im zweiten Satz konnten wir direkt an unsere Leistung des 1. Satzes anknüpfen und somit auch diesen mit 25:18 für uns entscheiden. Den 3. Satz starteten wir, im Gegensatz zu den vorherigen zwei Sätzen, etwas verhalten. Die Eigenfehler häuften sich und unsere Konzentration liess nach. Unser Trainer reagierte aber früh genug und konnte uns so rechtzeitig wieder aufwecken. Wir gewannen unseren Mut zurück und freuten uns über jeden Punkt, welchen wir aufholten. So konnten wir am Ende auch den 3. Satz mit 25:19 und somit auch drei weitere Punkte für uns gewinnen.