An der letzten Heimrunde des BTV, die aus Platzgründen in der Schachenhalle stattfand, war dank Sponsorenapéro viel los. Unser heutiger Gegner hiess Smash Laufenburg. Sie waren auf diese Saison in die 4. Liga aufgestiegen und eine junge Mannschaft (mit viel Potenzial). Wir waren früh gekommen und heute mit 10 Spielerinnen auch relativ gut besetzt. Um 13.15 Uhr sollte die Partie starten, das Einwärmen verlief gut.

Das Spiel startete, aber wirbegannen nicht zu spielen. In der ersten Hälfte des Satzes verloren wir enorm Punkte und lagen mit teils 8 Punkten Abstand zurück. Alle schienen noch müde zu sein, wir brachten kaum ein anständiges Spiel zu Stande. Mitte des Satzes machte sich langsam Panik breit, endlich rissen wir uns zusammen und machten Punkt um Punkt gut. Schliesslich stand 24:22 für uns, wir hatten uns also doch noch 2 Satzbälle erkämpft. In knappen Partien hatten wir uns diese Saison oftmals gut geschlagen, dieses Mal war das Pech aber auf unserer Seite. Den Satz gaben wir mit 25:27 an den Gegner ab.

Der Rest des Matches verlief relativ unspektakulär. Wir brachten gute Service und griffen nun auch besser an. Bei ein paar Soutien-Bällen waren wir nicht bereit, ansonsten machten wir wenig dumme Fehler. 25:19 lautete das Resultat sowohl des zweiten, wie auch des dritten Satzes. Im vierten hatte eine Spielerin gleich zu Beginn beim Service einen Lauf und machte 8 Punkte in Serie. Den Vorsprung liessen wir uns nicht mehr nehmen und gewannen mit 25:11.