Matchbericht vom 11.1.17 und vom 15.1.17

Das D3 war vor Ende der Weihnachtspause durch einige ungünstige Punktverluste auf den 3. Tabellenrang abgerutscht. Da das Ziel dieser Saison der Aufstieg ist, müssen wir uns in der Rückrunde umso mehr Mühe geben und dürfen keine Punkte mehr verschenken.



Am 11. Januar besuchte uns das Team von Magden in der Pestalozzi. In den ersten Satz starteten wir sehr stark. Wir machten wenige Fehler und bezwangen den Gegner mit 25:8. Die folgenden Sätze verliefen ähnlich (25:15, 25:8). Ein sauberer 3:0-Sieg war genau, was wir gebraucht hatten. Das war ein gelungener Start ins neue Jahr!

Am Sonntag, 15. Januar fuhr das D3 bei Schneegestöber über die Staffelegg nach Stein. Hier wartete ein anderer Gegner als letzten Mittwoch: Stein war momentan auf dem zweiten Tabellenrang. Umso mehr mussten wir uns am Riemen reissen.

Mit einer Viertelstunde Verspätung begann das Spiel. Die Halle war sehr kalt und wir mussten schauen, dass unsere Gelenke genug warm blieben. Dennoch: Der erste Satz war ein voller Erfolg. Unsere Service waren stark, wir konnten den Gegner richtig fordern. Zudem geschahen auf unserer Seite nur sehr wenige Eigenfehler. Genau so sollte unser Spiel immer aussehen. Mit 25:15 bezwangen wir Stein.

Anfangs des zweiten Satzes sah es ähnlich aus. Bei einem Stand von 15:10 gaben wir jedoch plötzlich nach. Viele Servicefehler, schlechte Abnahmen, wir verloren viele unnötige Punkte. Es kam so weit, dass Stein 25:24 führte und nur noch einen Punkt zum Satzgewinn brauchte. Mit etwas Glück und Konzentration konnten wir das Ruder aber drehen und gewannen mit 27:25! Welch Glück; wäre dieser Satz verloren gegangen, hätte die Partie vielleicht ganz anders geendet. Durch den Triumph waren wir wieder guter Dinge für den dritten Satz und brachten ihn sicher nach Hause: 25:19 hiess das Resultat. Ein 3:0 Sieg gegen Stein war Balsam für die Seele, hatten wir uns doch in der Hinrunde in 5 Sätzen gegen sie abgemüht.