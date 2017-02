Das in der Vorschau favorisierte Olten bezwang Handball Emmen nach einer Nervenprobe in der tollbesetzten Giroud-Olma mit 35:33.

Zu Beginn des Spiels kommt der HVO zum ersten Mal so richtig in Fahrt. Mit einer soliden und aggressiven Deckungsarbeit erspielen sich die Dreitannenstädter schnelle Tore aus der ersten und zweiten Welle, die bereits nach 15 Minuten in eine beträchtliche Führung des Heimteams umgesetzt werden. Die Gegner sind von der Geschwindigkeit der grün-weissen Gegenstösse sichtlich überfordert und liegen nach 25 Minuten mit 8 Toren zurück. Dank präziser Würfe aus dem Rückraum Emmens und einer Schwächephase des HVO verkürzen Ravlija Luka und Lukas Huwiler beinahe im Alleingang auf 19:15, was gerade dem Pausenresultat entspricht.

Nach der Pause spielt Olten ähnlich aggressiv weiter. Mit einfachen und temporeichen Offensivaktionen versucht er das Spiel nun an sich zu reissen, doch die kämpferischen Luzerner halten wacker dagegen. Als Reaktion der Gegner fallen wieder die beiden Rückraumshooter Emmens auf, welche nun viel Verantwortung übernommen und ihr Team mit ihren finalen 23 Toren im Rennen gehalten haben.

Die Spannung steigt bis zum Ende noch einmal drastisch an. Der schon sicher geglaubte Sieg scheint dem HVO in letzter Sekunde noch zu entgleiten. Zunächst verwandelt Lukas Huwiler souverän per Siebenmeter zum 34:32, worauf ein unnötig technischer Fehler von Olten den Gästen die Chance bietet, mit nur noch zwei Toren das Spiel auszugleichen. Mit vereinten Kräften wehrt sich die Heimmannschaft, reüssiert nach einem Marsch Schneiders durch die Luzerner Manndeckung und besiegelt damit die langandauernden Hoffnungen der Gäste.

Herauszuheben ist die makellose Leistung unseres rechten Flügels Sean Siegenthaler, der mit elf Toren aus ebenso vielen Versuchen einen grossen Anteil am ersehnten Heimsieg gehabt hat.

Nico Schwab, Kreisläufer des HVO