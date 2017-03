Geräteschuhe, Leggins und T-Shirt sind wohl nicht gerade das Outfit, dass man einer bald 96-jährigen Dame zuschreiben würde. Doch genau so steht Ruth Lille jeden Dienstagabend in der Glasturnhalle der Kanti Baden. Die Turnstunde der Frauenriege des Turnvereins Vom Stein Baden gehört zum wöchentlichen Fitnessprogramm der noch sehr mobilen Seniorin. Seit 2005 besucht sie die Turnstunden des Vereins regelmässig. Doch hält sie auch mit ihrem vorherigen Verein noch Kontakt, indem sie zusätzlich zur Dienstagsstunde in Baden auch am Mittwoch in ihrer Oltener Gruppe mitturnt. Diese bemerkenswerte Energie und Lebensfreude hat den Vorstand des Vom Stein Badens dazu bewogen Ruth Lille an der Generalversammlung vom 17. März als älteste Aktivturnerin des Vereins zu ehren. Alle anderen Vom Steinler/innen haben seither wohl ein ganz klares Ziel: Weiterhin aktiv und regelmässig die Trainings besuchen, denn wer will nicht so alt werden.