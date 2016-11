am Mittwoch, 14. 12., Dienstag, 20. 12 und Mittwoch 21. 12 jeweils von 08.30-17.00 Uhr

Wer eine der vielen, fantasiereich und liebevoll gestalteten Handarbeiten aus LEWA, Kenia in die Hand nimmt, hält ein unverwechselbares Unikat mit all seinen Eigenheiten. Sogar kleine Schönheitsfehler sind nicht ausgeschlossen, doch es berührt eigenartig, dass jedes dieser Stücke 6000 km von hier von schwarzen Frauen oder Männern in ärmlichen Verhältnissen hergestellt wurden. Jedes dieser Stücke ist somit ein Zeichen der Hoffnung auf ein besseres Leben. Ohne Abzug fliesst jeder Franken des Advent-Verkaufs in die medizinische Versorgung und die Schulbildung der Menschen in LEWA, Kenia. Herzlichen Dank.