An diesem Freitagabend fand in der Schützenstube Bremgarten das interne Absenden der Schützengesellschaft Bremgarten statt. 32 Vereinsmitglieder wurden zuerst von Doris Lingg mit einem feinen Nachtessen verköstigt. Danach wurde die Jahresmeisterschaft der Gewehrschützen verlesen. Erstmals wurden zwei Kategorien ausgewertet. Bei den Militärwaffen erfüllten nur Acht Schützen die erforderlichen Pflichtresultate. Als Jahresmeisterschaftssieger durfte sich wiederum mit grossem Abstand René Zubler feiern lassen. Sylvia Steinmann folgte auf dem zweiten Platz vor Casper Latour. Bei den Sportwaffen siegte Peter Ramel vor Peter Camenzind und Gaetano Russo. 16 Pistolenschützen nahmen dieses Jahr an der Jahresmeisterschaft teil. Werner Leuppi gewann bereits zum dritten Mal in Folge. Auf dem zweiten Platz folgte Roli Stoller vor Beat Meier. Auch dieses Jahr wurde zusätzlich der Kombi-Sieger Pistole und Gewehr erkoren. Peter Ramel verteidigte seinen letztjährigen Titel knapp vor Peter Glaus.

Bei der Veteranen-Jahresmeisterschaft Pistole nahmen beachtliche 10 Teilnehmer teil. Beat Meier führte die Tabelle vor Roli Stoller und Pierre Bagnoud an. Casper Latour siegte in der Veteranen-Jahresmeisterschaft Gewehr vor fünf weiteren Teilnehmern.

Zum Abschluss gab es noch eine schöne Auswahl an feinen Desserts und die Meisten sassen noch eine Weile gemütlich zusammen.

Bremgarten, 13. November 2016/pw