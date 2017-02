Treu nach dem Motto des letzten Turnerabends im März 2016, lud der Sportverein Oftringen zum Skitag 2017. Am Samstag, 25. Februar, fuhr eine kleine Turnerschar in die Skiregion Adelboden/Lenk und verbrachte einen herrlichen Tag bei optimalen Pistenverhältnissen. Optimale Verhältnisse hat auch der neu gegründete Sportverein intern. Nach der einstimmigen Wahl zur Fusion der beiden Turnvereine TV Oftringen und SATUS Oftringen, zum Sportverein Oftringen STV, sind die Voraussetzungen zur Umsetzung des neuen Leitbildes viel versprechend. Der Vorstand ist inmitten der Erarbeitung der neuen Vereinsstrukturen sowie auch mit der Planung der Anlässe (zum Beispiel Turnerabend 2018) beschäftigt. In den Turnhallen laufen die Vorbereitung und der Aufbau der Disziplinen für das Sportfest im Juni in Köniz auf Hochtouren. Darum bot der Skitag für die Turnerinnen und Turner eine willkommene Abwechslung zum Turnbetrieb. Bei einer letzten Talfahrt liessen die Oftringer den Tag ausklingen. Es war ein toller Skitag bei grandiosem Wetter.