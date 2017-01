Der Samariterverein Messen und Umgebung führt bereits seit 1971 regelmässig Blutspendeaktionen mit dem Blutspendedienst Bern durch. Beim ersten Blutspenden waren damals 65 Spender anwesend. Der Rekord wurde 1986 mit 127 Spendern erreicht. Auch am 4. Januar 2017 konnten erneut 66 Spenderinnen und Spender und sogar 8 Neuspender/innen im Schulhaus Bühl begrüsst werden. Der durchführende Verein erwartete an diesem Abend eher eine geringe Teilnehmerzahl, da noch Ferien waren und auch die Grippewelle im Limpachtal angekommen war, aber sie wurden überrascht. Bereits vor dem offiziellen Beginn um 17.00 Uhr warteten die ersten Spender vor der Türe.

Aber die Spannung stieg, als um 18.30 Uhr die 8999 Spenderin, die ehemalige Samariterin Anne Senn und Ihr Lebenspartner Manfred Rätz als 9000 Spender lautstark begrüsst wurden. Anne Senn war bereits bei 43 Spenden dabei, sie kommt regelmässig an möglichst alle 3 Spende-Aktionen in Messen. „Es tut mir gut, so kann ich Druck abbauen und fühle mich nachher wieder toll“ so Ihre Worte. Auch Ihr Lebenspartner, ein selbständiger Handwerker aus Gossliwil richtet es sich ein und kommt möglichst jedes Mal nach Messen.

Auch der 9001 Spender, unser galanter Tony Schranz, Präsident der Musikkommission der „Messen Musig“ lies nicht lange auf sich warten. Er ist mit seinen 25 Spenden ebenfalls ein verlässlicher Besucher des Blutspendens in Messen.

Die Organisatorinnen und auch das Blutspendeteam aus Bern danken allen Spenderinnen und Spendern für das Vertrauen und freuen sich auch an den beiden nächsten Spenden vom 21.6.2017 und 27.9.2017 wieder viele Leute aus Nah und Fern in Messen zu begrüssen.

Am 1. März 2017 findet zudem ein öffentlicher Vortrag zum Thema „Blutstammzellen-Spenden“ in der Pfarrschüür Messen statt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, der Anlass ist gratis.



Samariterverein Messen und Umgebung

Margrit Locher