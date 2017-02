Die 48. Generalversammlung des Damenturnvereins Virtus wurde von Ehrungen dominiert. Für das laufende Jahr wurde ein vielseitiges Jahresprogramm vorgestellt. Mit Bildern wurde auf die viertägige Vereinsreise Rückschau gehalten.

Präsidentin Mirjam Schön begrüsste Fahnengötti Gusti Notter mit Partnerin, 34 Aktivmitglieder und Passivmitglieder, die Ehrenmitglieder Romy Breitschmid, Christa Fust, Silvia Gygax, Helen Isler, Margrit Müller und eine Vertreterin vom Regionalverband Polysport NWS. Erfreulicherweise konnten Claudia Faoro und Michelle Heimgartner mit grossem Applaus als neue Mitglieder im Verein aufgenommen werden. Ihnen wurden die Statuten und ein Blumenpräsent übergeben. Helen Isler wurde als Vizepräsidentin verabschiedet. Ihr dreijähriger Einsatz wurde mit einem Blumenpräsent und einem Geschenk verdankt. Luzia Holenstein, Brigitta Tuor und Margrit Vock wurden zum 25-jährigen Jubiläum geehrt. Ihnen wurden Blumensträusse überreicht. Für die Organisation des Tagesausfluges auf die Insel Mainau wurde Claire Meier gedankt und ein Blumenpräsent überreicht. Als Dank für die tollen Turnstunden wurde Brigitta Tuor ein Blumenpräsent übergeben. Für fleissiges Erscheinen in den Turnstunden erhielten Rosmarie Maurer, Claire Meier, Christa Fust (1 x gefehlt), Anita Hoppler, Lilli Lochinger, Ursi Stutz (2 x gefehlt), Silvia Burkard, Claire Michel, Brigitta Tuor (3 x gefehlt) je einen Gutschein. Für fleissiges Erscheinen im Netzballtraining konnten Lilli Lochinger (1 x gefehlt) Rosmarie Maurer, Ursi Stutz (2 x gefehlt) je einen Gutschein entgegennehmen.

Für das Jahr 2017 wurde wieder ein vielseitiges Jahresprogramm vorgestellt. Als Stimmenzählerin wurde einstimmig Käthi Röthlisberger gewählt. Die interessanten Jahresberichte der Präsidentin und der Verantwortlichen für den Turnbetrieb und Netzball gaben Einblick in die vielen Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres. Höhepunkte waren: Netzball Rückrundeturnier in Wohlen sowie diverse weitere Netzball-Anlässe, viertägige Vereinsreise nach Nizza, Kegelabend, Velotour, Brätelabend, Tagesausflug auf die Insel Mainau, Herbstbummel und Chlaushock. Die Jahresberichte, das Protokoll der 47. GV, die Jahresrechnung 2016, das Budget 2017 und die Jahresbeiträge 2017 wurden gutgeheissen. Helen Isler übernahm die Leitung der Wahlen. Gewählt wurden: Präsidentin Mirjam Schön, Aktuarin Christa Fust, Kassierin Daniela Wüest, Verantwortliche für Netzball und den Turnbetrieb Silvia Gygax, Vorturnerin Brigitta Tuor, Rechnungsrevisorinnen Lisa Romanelli und Trudi Luzio. Über das Projekt Breitensport Schweiz wurde informiert. Dann wurden Stimmzettel verteilt. Bei der Abstimmung handelte es sich um den Wechsel vom SVKT Frauensportverband zur Sport Union Schweiz, falls an der Abgeordnetenversammlung ein Beitritt zum STV als Partnerverband angenommen wird. Einstimmig wurde einem allfälligen Verbandswechsel zugestimmt.

Zum Schluss liessen Bilder von der Vereinsreise nach Nizza viele unvergessliche Momente in Erinnerung rufen. Anschliessend dankte die Präsidentin den Vorstandsmitgliedern für die Mitarbeit, der Vorturnerin für die tollen Turnstunden, den Turnerinnen für die Treue, die Kameradschaft und den unermüdlichen Einsatz. Ganz speziell dankte sie dem Fahnengötti für den Zustupf in die Vereinskasse. Dann schloss die Präsidentin Mirjam Schön die 48. Generalversammlung. Nach dem offiziellen Teil folgte ein Gratislotto. Dank zahlreichen Sponsoren winkten schöne Preise.