Am Wochenende vom 12./13. November 2016 findet in den Turnhallen Leematten in Fislisbach das 20. Plausch-Unihockeyturnier für Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene statt.



Wiederum können die Mädchen und Knaben der 1. bis 9. Klasse in den Schülerkategorien am Samstag und Sonntag ihr Können unter Beweis stellen.

Spiel und Spass stehen im Vordergrund.



Für die ganze Familie bieten wir die Kategorie Family-Plausch am Samstagnachmittag an.

Gemeinsam mit der Familie einen sportlichen Nachmittag verbringen oder zusammen mit einer befreundeten Familie die Freude am Sport teilen, das ist innerhalb der Family-Plausch-Kategorie möglich.

Die Mannschaft besteht aus zwei bis vier Erwachsenen und zwei bis vier Kindern ab Kindergartenalter bis zur 5. Klasse. Mitmachen lohnt sich auch hier - es warten attraktive Preise.



Am Samstagabend kommen die Erwachsenen zum Zug. Wir bieten wir neben der Kategorie Erwachsene Mixed wieder die Kategorie Dorfmannschaften Mixed an.

Diese Kategorie ist für die „Fislisbacherlnnen“ reserviert. Die Bedingungen sind einfach: Mindestens vier Spieler mit Wohnsitz, Arbeit oder Verein in Fislisbach, mindestens zwei Frauen auf dem Feld und mindestens 18 Jahre alt.

Die Kategorie richtet sich speziell an alle, die meinen, eigentlich gar nicht Unihockey spielen zu können.

www.svfislisbach.ch