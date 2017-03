Seit über 22 Jahren gibt es in Dietikon den Seniorenrat, eine aktive Organisation, die sich den Anliegen der Seniorinnen und Senioren unserer Stadt widmet. Über die Aktivitäten sowie über regelmässig stattfindende Anlässe und Angebote aller Art wird immer wieder in der Lokalpresse berichtet. Das Team besteht nach wie vor aus sehr engagierten Mitgliedern (in der Regel aus Jungpensionierten u.d.gl.).

Eine regelmässig, gestaffelte Erneuerung in der Personalbesetzung ist sinnvoll und auch erwünscht. Die abtretenden Mitglieder gehen nicht etwa frustriert aus dem Rat, vielmehr bleiben sie mit dem Geist des Seniorenrates verbunden und besuchen vielfach die eine oder andere Veranstaltung.

Immer wieder treffen sich diese "ausrangierten Ehemaligen" zum Plaudern, Lachen und Freundschaft pflegen. Für ein solches Treffen im AGZ hatten Rosmarie Maag und Walter Unterfinger im März eingeladen. Lauter frohe Gesichter sind zusammengekommen und es wurde viel diskutiert über früher und heute. Auch der erste Präsident, Max Wiederkehr (93 jährig) ist der Einladung gefolgt und konnte über die Geburt des Seniorenrates im Jahr 1994 berichten. Frau Elisabeth Preisig, jetzige Präsidentin des Seniorenrates, konnte über den heutigen Stand und über die Entwicklung innerhalb der diversen Gruppen des Seniorenrates berichten. Nach wie vor kann sich die Gruppe der KlassenbegleiterInnen mit rund 40 engagierten Personen sehen lassen.

Vielen Dank an die Initianten, denn der Nachmittag ist gelungen und die nächste

Zusammenkunft vorgemerkt!

Germain Mittaz, ehemaliger Präsident des Seniorenrates