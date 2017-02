Selbstverständlich gibt es wie überall auf der Welt auch hier industrielle Ballungszentren. Im Gebiet „Nördlicher Jura“ stehen die Basler Pharmabetriebe und weitere grosse Unternehmungen monolithisch in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Sonne der kleinen und mittleren Betriebe. Das Rückgrat der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bilden jedoch die KMU’s. Doch weshalb verschwinden sie im Glanz der dauerthematisierten Pharma? Gemessen am Umsatz dieser haben sie es auch wirklich schwer sich den nötigen Respekt und Anerkennung zu verschaffen. Es wäre wohl zu einfach den „wahren“ Grund dafür auszumachen. Hingegen stellt sich die Frage was für Möglichkeiten stehen ihnen zur Verfügung? Spricht man in der Region von der Pharma, so wird diese durch ihr jahrelanges Lobbying als Einheit wahrgenommen und ist sowohl wirtschaftlich als auch politisch vertreten. Darin zeigen sich die ersten strukturellen Schwächen der Kleinen. Historisch begründet gibt es zu viele Interessensvertretungen und –bindungen wie: Berufsverbände, Gewerbevereine, Gewerbeverbände, Wirtschaftsverbände und viele weitere ähnliche Institutionen. Den meisten fehlen jedoch Mittel und Know-How, um deren Interessen wirkungsvoll zu vertreten. Sie sind dezentral organisiert, vertreten meist die selben oder ähnliche Interessen und oft besteht eine mangelhafte Kommunikationskultur unter den Verbänden. Ein erster Schritt wäre die Interessensbündelung der kleinen und mittlernen Unternehmungen.

Die heutige dezentrale Struktur der KMU Organisationen im „Nördlichen Jura“ schwächt die einzelnen Mitglieder, bindet Ressourcen und schränkt die Handlungsmöglichkeiten und –fähigkeiten der Organisationen und Mitglieder erheblich ein. Zudem erkennt man wie einzelne grosse Verbände und Handelskammern sich dezitiert auf die lukrativen Geschäfts- und Themenkreise konzentrieren. Im Umfeld dieser ist es dann auch um ein Vielfaches einfacher sich zu profilieren. Die Anforderungen, denen die KMU’s ausgesetzt sind werden jedoch nur am Rande bewirtschaftet. Die fehlende Lobby resultiert in den filigranen Strukturen der Verbände, die sich über das gesamte Einzugsgebiet hinziehen. Der wachsende Druck der Wirtschaft erfordert eine längst fällige Anpassung, vor allem im Hinblick auf den Erhalt der Wirtschafts- und Konkurrenzfähigkeit der Betriebe. Diese benötigen professionelle Unterstützung bei der Innovation von Produkten und der Herstellung, im technologischen Ausbau des Betriebs, sowie in der Beschaffung und Logistik. Um diese verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen zu können, bedarf es einer überregionalen Organisation, die die kritische Grösse hat und proaktiv die Rahmenbedingungen für die KMU’s bereitstellt. Sie hat sich daneben als politische Macht zu positionieren, um im wirtschaftspolitischen Diskurs ihre Forderungen durchzusetzen.

Bei der Analyse der Wirtschaftsstrukturen „Nördlicher Jura“ fällt auf, dass ähnlich den Organisationen, in denen die Unternehmen vertreten sind, strukturelle Defizite bestehen. Eine zentrale KMU-Vertretung hätte auch den Wandel, bzw. die Strukturanpassung einzuleiten und zu moderieren. Dies bewahrt die Regionen vor dauerhafter wirtschaftlicher Schädigung. Das sich rasant verändernde wirtschaftliche Umfeld fordert alle Marktteilnehmer zu äusserster Flexibilität. Kann den Entwicklungen nicht gefolgt werden, bleibt nur der auswegslose und ruinöse Kampf im Markt mit ungleich langen Spiessen. Betriebe, denen es gelungen ist den Strukturwandel zu vollziehen, stehen bereits heute mit besseren Wettbewerbsbedingungen der Konkurrenz gegenüber. Es gibt schon heute einige Vorzeigebetriebe, die zwar nicht repräsentativ sind, jedoch symbolisch für den Weg der Zukunft dastehen. Die Umsetzung geeigneter Wirtschaftsmodelle bringt nicht nur Lösungen für die Betriebe, sie nutzt wirtschaftliches Potenzial in strukturschwachen Regionen. Selten werden einzelne Unternehmen die Anforderungen des marktwirtschaftlichen Umfelds erfüllen können, weshalb es unumgänglich sein wird entsprechende Clusters zu bilden. Nicht als Utopie, sondern mit visionärem Weitblick und Mut zur Veränderung muss der Weg der Zukunft beschritten werden.

Bruno Schnellmann, Kantonsratskandidat der FDP www.schnellmann.swiss