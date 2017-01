Schneeräumung einmal Anders



4 mal in einer Woche wurde am Morgen in der Früh das ganze Quartier geweckt mit dem Schneepflug. Was meint Ihr: Wie viel Schnee liegt jetzt bei uns? 8 cm. Das heisst 4 mal 2 cm mussten jeweils am Morgen weggeräumt werden mit dem grossen Schneepflug. 4 mal für Nichts das ganze Quartier geweckt. Was soll das? Ist das reduzierter Winterdienst? Da warten wir wochenlang auf die weisse Pracht. Und die muss weg so schnell wies geht. Sonst meint man noch es sei Winter. Freuen uns schon auf den Frühling, da können wir wider normal ausschlafen.