Frenkendorf -4°C Berechnete Werte -4°C wolkig Werte gemeldet um 12:15 Uhr Berechnete Werte Aktuelle Ortszeit: 12:24 Uhr Aktuelle Wettermeldung für

Die HD-Kamera zeigt das Wetter live am Standort Basel (Entfernung: ca. 10.6 km) Standort Basel

Wie wird das Wetter heute in Frenkendorf?

Freuen Sie sich auf bis zu 7 Sonnenstunden

Di 17.01. Mi 18.01. Mittags Abends Nachts Morgens -2° / -6° -1° / -5° -4° / -6° -6° / -7° sonnig wolkig wolkig wolkig 25 % 25 % 30 % 90 % NO

22 km/h

Böen 47 km/h NO

15 km/h

Böen 31 km/h O

16 km/h

Böen 34 km/h O

22 km/h

Böen 46 km/h gefühlt

-8° / -10° gefühlt

-10° / -12° gefühlt

-12° / -13° gefühlt

-12° / -13° 70 % 78 % 80 % 78 % 1030 hPa 1031 hPa 1032 hPa 1033 hPa

In Frenkendorf gibt es vormittags und auch am Nachmittag ungestörten Sonnenschein bei Werten von -11 bis zu -2°C. Abends ziehen in Frenkendorf Wolkenfelder durch und die Temperaturen liegen zwischen -5 und -1 Grad. Nachts sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Tiefsttemperaturen von -6°C. Der Wind weht aus nordöstlicher bis östlicher Richtung mit Geschwindigkeiten von 14 bis 22 km/h. Mit Böen zwischen 31 und 47 km/h ist zu rechnen.