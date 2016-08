Die ZSO Seetal, der 11 Gemeinden angehören, lud die Bevölkerung zu einem Besuch anlässlich des Wiederholungkurses ein. Kennen Sie die Organisation und die wichtigen Aufgaben die in einem Kriesen- oder Katastrophenfall zu bewältigen sind? Aha, das machen die, welche keinen Militärdienst leisten. Wir haben doch das Handy 112, 144 usw. ist vielfach die Antwort. Es sind gerade mal sechs (6) Personen zur Information in Seon erschienen, kaum zu fassen. Ausreden und Terminprobleme oder etwa Desinteresse. Selbstverständlich sind alle im Arbeitsprozess engagierten Personen entschuldigt. An diversen Posten wurden mit Begeisterung für den entsprechenden Bereich das Material, die Pioniergeräte, die Uebermittlungsgeräte sowie die Kontrollführung über die Schutzräume präsentiert. Der Kdt persönlich erläuterte das Verbundsystem der Hilfe. Es sind dies: die Polizei, die Feuerwehr, der Bereich Gesundheit, die technischen Betriebe und eben der Zivilschutz. Besonders der Kommandoposten sowie die SanHist mit Opraum und Patientenliegestellen mit autonomer Wasseraufbereitung, Lüftung, Schocksicherung der Räume sowie die Energie und Dieselanlage , alles gut gewartet, weckten Vertrauen. Insgesamt verdient die ZSO Seetal Anerkennung und Dank. Sicherlich hätte eine etwas grössere Besucherzahl die motivierten und echt flott aufgetretenen "Zivilschützler" gefreut.



Ulrich Kägi