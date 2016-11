Am 9.11. ab 13:30 Uhr bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages waren in der Region die Dienste von UPC/CableCom nicht verfügbar.

Die Unternehmung publizierte eine dürre Mitteilung, die keine Informationen zum Ausmass, der Ursache und die voraussichtliche Dauer der Störung enthielt.

Hier Informationen zur Ursache und der Lösung.

Auf einer Liegenschaft wurde eine Kernbohrung vorgenommen, um den Untergrund zu erkunden. Dabei wurde ein Kabelkanal durchbohrt und die darin enthaltenen Glasfaserbündel durchtrennt.



UPC reagierte mit einem Grossaufgebot (bis 5 Fahrzeuge der Unternehmung und deren Infrastrukturpartnern) und ersetzte die durchtrennten Glasfaserbündel. Dazu mussten die betroffenen Fasern neu gespleisst werden - eine Arbeit, die höchste Präzision und Konzentration erfordert. Diese Arbeite wurden in den frühen Morgenstunden des 10. November beendet.

Leider hat es die Unternehmung versäumt, ihre Kunden über die Störungsursache zu informieren. Statt aktiv über die umfangreichen Reparaturarbeiten zu berichten liess man die Kunden im Ungewissen - und nicht wenige davon vermuten technisches Unvermögen als Ursache.

Das sei hiermit richtiggestellt.

(Der Berichterstatter ist zufriedener, langjähriger Kunde von UPC und hat in der Regel keine Probleme mit den Dienstleistungen von UPC, ein so langer Unterbruch gab es in den letzten 15 Jahren noch gar nie)