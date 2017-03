Es ist mehr als nur ein weiteres Label: Um Unicef-zertifizierte «Kinderfreundliche Gemeinde» zu werden, plant Freienwil neue Attraktionen, die Jung und Alt erfreuen werden.

Die Arbeitsgruppe «Unicef-zertifizierte Gemeinde» konzipiert derzeit einen kreativen Abenteuerweg rund ums Dorf Freienwil herum. Der Weg soll nach dem Vorbild des Muggestutz (Meiringen/Hasliberg) oder des Öpfelchüechliwegs (Männlichen/Grindelwald) aufgebaut sein: Kinder und Erwachsene können an verschiedenen Posten die Natur erleben und dabei Interessantes über Produkte aus dem Dorf und im Wald erfahren. Auch ein Grillplatz ist entlang des Abenteuerwegs geplant, verrät Gemeinderat Daniel Aeschbach, der die Arbeitsgruppe leitet: «Der Grillplatz könnte am Maasbach im Häntschematt angelegt werden. Aber es braucht eine weitere Feuerstelle mitten im Dorf. Die jetzigen Grillplätze liegen alle weit ausserhalb oder im Wald oben.» Konzept und Budget werden derzeit erarbeitet, die Eröffnung könnte gemäss Aeschbach frühestens 2018 stattfinden.

Der Abenteuerweg – einen Namen hat er noch nicht – wäre sicherlich eine Attraktion mit überregionaler Anziehungskraft. Er ist aber nur eine von vielen Massnahmen, welche die Arbeitsgruppe im Zuge der Unicef-Zertifizierung vorbereitet oder bereits umgesetzt hat. Denn im Rahmen des Evaluationsverfahrens bekam Freienwil zwar sehr gute Bewertungen. Raum für Entwicklung gebe es aber durchaus noch, und zwar vor allem bei der Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen in der Schule sowie bei baulichen Vorhaben. Insbesondere beim Freizeit- und Spielplatzangebot kann sich die Gemeinde steigern. So verfügt Freienwil über keinen öffentlichen Spielplatz, der auch als Treffpunkt für Familien geeignet ist. In der kommenden Woche wird ein Spezialist von der Fachstelle SpielRaum (Bern) die Spielplätze der Schule und in den privaten Überbauungen evaluieren.

Das UNO-Kinderhilfswerk nimmt die Gemeinden, die das Zertifikat erhalten wollen, sehr genau unter die Lupe. Nach Auswertung eines 65-seitigen Fragebogens und der Durchführung eines Familien-Workshops (Ende Oktober 2016) bildete ein Evaluationstag Mitte Januar den Abschluss der Beurteilung. Eine externe Fachfrau für Qualitätsmanangement und eine Unicef-Mitarbeiterin statteten während eines ganzen Tages der Gemeinde, der Schule und der Regionalen Jugendarbeitsstelle Surbtal JAST in Würenlingen einen Besuch ab. Dabei sprachen sie auch mit denen, um die es eigentlich geht: die Schulkinder und Jugendlichen.

Die Expertinnen stellten Freienwil nach ihrem «Evaluationstag» ein sehr gutes Zeugnis aus und schlugen die Gemeinde zur Zertifizierung vor. Am 31. März wird das Dossier Freienwil von Unicef Schweiz geprüft und definitiv verabschiedet. Die Übergabe könnte Mitte Mai stattfinden. «Das wäre für unser Dorf natürlich eine tolle Sache», freut sich Gemeinderat Aeschbach. Im Aargau haben bisher nur Baden, Rekingen und Zetzwil dieses Zertifikat.

Die nachhaltige Umsetzung der Kinderrechtskonvention wurde auch in die Vision des Freienwiler Gemeinderats integriert. Der Familien-Workshop wird künftig alle zwei Jahre durchgeführt. Daniel Aeschbach: «Das ist ein klares Bekenntnis der Gemeinde, dass wir die Anliegen der Kinder und Jugendlichen ernst nehmen.»

Wunschbox, Blockzeiten und Jugendparlament

Ein Überblick über die wichtigsten Massnahmen der Arbeitsgruppe «Unicef-zertifizierte Gemeinde» in Freienwil:

VERKEHR: Bei der Umfrage am Familien-Workshop Ende Oktober wurden fünf Verkehrszonen als gefährlich bezeichnet. Ein Experte vom TCS wird diese Stellen beurteilen und nötige Massnahmen vorschlagen. «Teilweise kann die Situation wahrscheinlich mit einfachen Markierungen der Laufwege entschärft werden», so Daniel Aeschbach.

JUGENDARBEIT: Die Jugendlichen brauchen ein Sprachrohr. Im Jugendraum Greenhouse wurde bereits eine Wunschbox installiert, die rege benutzt wird. Die Gründung eines gemeindeübergreifenden Jugendparlaments wird ab 2018 durch das JAST in Angriff genommen. Ein Suchtpräventionstag ist ebenfalls geplant.

SCHULE: Der Klassenrat wurde bisher nicht einheitlich umgesetzt. In den Schulzimmern werden deshalb Wunschboxen aufgestellt, in denen die Kinder anonym ihre Anliegen deponieren können. Die Box wird monatlich geleert. «Die Arbeitsgruppe des Gemeinderats wird sich mit diesen Anliegen beschäftigen», verspricht Daniel Aeschbach. Damit soll die Partizipation weiter gefördert werden. Auch die Notwendigkeit der Schulsozialarbeit wird noch einmal geprüft sowie die Rolle Elternmitarbeit EMA besprochen.

FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG: Die Umfrage am Workshop zeigte deutlich, dass die Familien die Einhaltung der Blockzeiten und gute Tagesstrukturen fordern. «Der Gemeinderat erarbeitet gerade ein Konzept, in dem auch die finanzielle Unterstützung von einkommensschwachen Familien geregelt ist», so Aeschbach.

GESUNDHEIT: Die Gemeinde versucht, die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen zu evaluieren und Tendenzen abzuleiten. Wünschenswert ist, dass an der Schule der Sportunterricht von Fachkräften geleitet wird.

FREIZEIT: Im Workshop gaben über 50 Prozent der Kinder an, dass sie im Dorf ein Angebot im Tanzen (auch für ältere Kinder), Velofahren, Spiel und Spass sowie Badminton wünschen. Dies wurde an die zuständigen Vereine und Institutionen (IG Velo, Verein Kreativer Kindertanz, Schulsport) weitergeleitet.

Informationen: http://www.unicef.ch/de/so-helfen-wir/in-der-schweiz