Alle Jahre wieder: Die Freienwiler Seniorenweihnacht bescherte rund 70 Gästen ein paar gesellige Stunden.

Es muss nicht immer Glitzer und Trubel sein! Nach dem Motto «Sich auf das Ursprüngliche besinnen» feierte die ältere Generation am Donnerstagmittag in der Mehrzweckhalle die diesjährige Seniorenweihnacht. «Für Kinder ist Weihnachten eine aufregende Zeit mit dem Adventskalender und all den Geschenken», stellte Landfrauen-Präsidentin Monika Hirschi in der Begrüssung fest: «Für uns Erwachsene ist diese Zeit hingegen eher wichtig, um das Zusammensein zu pflegen.» Dies taten die Freienwilerinnen und Freienwiler dann auch für einige Stunden.

Der katholische Pfarrer Gregor Domanski sinnierte in seiner Ansprache über die Vergangenheit: «Früher wurden Geschenke meistens selbst gebastelt, aber man konnte sich an Kleinigkeiten erfreuen. Heute hingegen werden fast alle materiellen Wünsche erfüllt, und für die Wunschliste benötigt man fast ein Englisch-Wörterbuch.» Er forderte, sich wieder vermehrt auf den Ursprung von Weihnachten zu besinnen: zur Ruhe zu kommen, Zeit für Gespräche mit Menschen zu haben, die einem wichtig seien.

Vom Gemeinderat überbrachte Rébecca Schneider Häfliger die besten Wünsche: «Wir haben wohl alle das Gefühl, die Zeit vergehe immer schneller. Vielleicht sollten uns darauf besinnen, wirklich das Hier und Jetzt bewusst zu erleben.» Passend dazu, las die Gemeinderätin das Gedicht «Allpott» (Ernst Bannwart) vor:

(…) So gleitid Wuche, Mönet, Johr

Im Schuss goht das verbii.

Und will das eben-e-so goht

Und nüd so bliibt wie’s isch

Chasch froh sii au wenn’s nidsi goht

Wenn’s allpott gnosse hesch.

Der reformierte Pfarrer Christian König aus Ehrendingen las die Geschichte «Das vertauschte Geschenk» von David Lentzsch vor. Auch da ging es um die wahren Werte, die in der Adventszeit zählen. Die Weihnachtsgeschenke zweier Menschen an ihre Partner – ein verschuldeter, ein wohlhabender – werden beim Einpacken an der Kasse versehentlich vertauscht. Der eine lässt seiner Frau in der Papeterieabteilung von einem Schönschreiber liebe und beständige Worte auf eine Weihnachtskarte übertragen. Der andere kauft «in seiner materiellen Verblendung» in der Schmuckabteilung eine Gutscheinkarte über mehrere tausend Franken. Überraschenderweise beschert dieses Versehen beiden Beschenkten frohe Weihnachten, zärtliche Gefühle und einen Beziehungsneuanfang. Vor allem die reichen Leute denken nicht daran, ihr «falsches» Geschenk zurückzugeben. Sie freuen sich über den symbolischen Wert, die poetische Erinnerung an ihre erste Verliebtheit, das Gefühl neuer Verliebtheit und Vertrautheit. Den «Armen» wiederum hilft das Geschenk der «Reichen», ihre Schulden zu begleichen und die Miete zu bezahlen.

Vor und nach der Geschichte stimmte Christian König drei Weihnachtslieder mit den Senioren an und zauberte so schöne Weihnachtsstimmung in die festlich geschmückte Turnhalle.

Die Mitglieder des Landfrauenvereins servierten zwischen den einzelnen Ansprachen ein feines Menü von der Metzgerei Höhn in Untersiggenthal: Lauchcrèmesuppe und Brot, danach Hacktätschli, Kartoffelstock und Mischgemüse. Wer noch nicht satt war, durfte sich Nachschlag holen oder servieren lassen. Den krönenden Abschluss des Essens bildete wie immer das feine Dessertbuffet mit Kuchen und Crèmes, welche die Landfrauen selber zubereitet haben. Dazu wurde Kaffee und Tee gereicht.